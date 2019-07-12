«Барселона» решила не платить за Неймара

«Барселона» предложила «Пари Сен-Жермен» трех своих игроков в обмен на бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщил в Twitter журналист Bild Кристиан Фальк.

Каталонский клуб не желает платить за бразильца, поэтому руководство предложило парижанам выбрать трех футболистов для обмена. ПСЖ может выбирать игроков из списка, в который вошли нападающий Усман Дембеле, полузащитник Фелипе Коутинью, защитники Самюэль Умтити и Нельсон Семеду. Однако французский клуб сомневается по поводу сделки, так как зарплаты игроков в сумме намного превышают зарплату Неймара.

В июне сообщалось, что «Барселона» хочет предложить Коутинью и вдобавок 100 миллионов евро за Неймара. Также каталонцы предлагали парижанам выбрать еще одного игрока для включения в сделку, чтобы снизить сумму выплат, однако тех больше всего интересовал именно бразильский полузащитник.

«Барселона» уже согласовала условия контракта с Неймаром, который сразу же согласился на предложенные условия. По новому пятилетнему соглашению Неймар будет получать 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем в ПСЖ.

Бразильский нападающий выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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