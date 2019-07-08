Неймар разволновался и пропустил тренировку ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар не прибыл в расположение клуба для возобновления тренировок. Об этом сообщается на сайте клуба.

Представители парижан заявили, что Неймар должен был появиться в клубе 8 июля, но не сделал этого. ПСЖ заявил, что сожалеет о случившейся ситуации и примет к игроку соответствующие меры. По информации Diario Sport, в последние несколько дней Неймар волновался из-за того, что его переход в «Барселону» не продвигается, и уведомил ПСЖ об отказе возвращаться к тренировкам.

26 июня Неймар заявил, что не намерен продлевать контракт с ПСЖ. Он отметил, что не хочет возвращаться в Париж и сделает все возможное, чтобы продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонцы пообещали форварду пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем он получает в ПСЖ.

Неймар выступает за парижский клуб с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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