Спорт
 
Элина Свитолина
Матч окончен
6
:
4
6
:
2
Петра Мартич
Уимблдон (ж)
Симона Халеп
Матч окончен
6
:
3
6
:
3
Кори Гауфф
Уимблдон (ж)
Новак Джокович
Матч окончен
6
:
3
6
:
2
6
:
3
Уго Умбер
Уимблдон (м)
Серена Уильямс
Матч окончен
6
:
2
6
:
2
Карла Суарес-Наварро
Уимблдон (ж)
Последние новости
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады в Донбассе
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
У здания отменившего телемост с Россией телеканала началась акция протеста
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
В России нашли альтернативу Грузии
США отказались иметь дело с британским послом
Путина захотели видеть главой Европы
Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста
Новости партнеров

Неймар разволновался и пропустил тренировку ПСЖ

Перейти в «Мою Ленту»
Неймар

Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар не прибыл в расположение клуба для возобновления тренировок. Об этом сообщается на сайте клуба.

Представители парижан заявили, что Неймар должен был появиться в клубе 8 июля, но не сделал этого. ПСЖ заявил, что сожалеет о случившейся ситуации и примет к игроку соответствующие меры. По информации Diario Sport, в последние несколько дней Неймар волновался из-за того, что его переход в «Барселону» не продвигается, и уведомил ПСЖ об отказе возвращаться к тренировкам.

26 июня Неймар заявил, что не намерен продлевать контракт с ПСЖ. Он отметил, что не хочет возвращаться в Париж и сделает все возможное, чтобы продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонцы пообещали форварду пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем он получает в ПСЖ.

Неймар выступает за парижский клуб с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Neymar issues a come-and-get-me plea to FC Barcelona
Неймар определился с будущим
«Барселона» и Неймар договорились
Другие материалы рубрики
Спорт00:06 8 июля
Жан-Пьер Адамс

Спящий гигант

Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
20:56 8 июля

Кокорина и Мамаева пустили на сувениры

20:07 8 июля

«Чемпионат» и Оkko Спорт запустили шоу про Английскую премьер-лигу

10:1830 июня

Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки

Спорт00:06 7 июля
Меган Рапино

«Я не пойду в гребаный Белый дом»

Эта футболистка-лесбиянка ненавидит Трампа. Как она попала в сборную США и покорила мир
20:12 8 июля

Три российских клуба поспорят за уругвайского футболиста

18:15 8 июля

Появились подробности гибели 20-летней российской гандболистки

13:2730 июня

В Испании появился футбольный клуб «Плоская Земля»

Спорт00:0420 июня

Самый страшный раунд

Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
16:09 8 июля

Плющенко ответил раскритиковавшим его за фото с двумя Porsсhe фанатам

20:3228 июня

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

19:04 8 июля

Стали известны подробности стычки Нурмагомедова на трибунах турнира UFC

Россия
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Фемки хотят меня убить и кастрировать»
Сестер Хачатурян бил и насиловал отец. Этот россиянин пытается отправить их в тюрьму
Посетитель «Зарядья» прыгнул с Парящего моста
Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет
Кадыров назвал мразью обматерившего Путина грузинского журналиста
Российский пулеметчик погиб во время учений
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
США отказались иметь дело с британским послом
В Европе впервые прокомментировали предложение Зеленского России
Хорватия начала вступление в еврозону
В Нью-Йорке начались таинственные акции против геев
Украина и Евросоюз призвали Россию к ответу за сбитый над Донбассом «Боинг»
Американского миллиардера обвинили в секс-торговле детьми
Все материалы
Бывший СССР
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
Зеленский отказался видеть проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией
Кандидат в депутаты от «Слуги народа» заявила о незаконном исключении из списка
Партия Зеленского устроила агитационный концерт на месте массовых расстрелов
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Почти вся вода на российских прилавках оказалась поддельной
Российский бизнес признали отсталым
Раскрыта суть научных грантов
Экономике Грузии предрекли коллапс из-за России
Все материалы
Силовые структуры
Зона невозврата
В этой тюрьме посреди глухого российского леса до конца своих дней сидят маньяки и убийцы
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Охранник российской колонии перехватил дрон
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Россиянин распылил перцовый баллончик в окно прокуратуры и попался ФСБ
Российский хирург оказался наркоторговцем
Все материалы
Наука и техника
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Военная тайна
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников
Маск исключил на Марсе русскую революцию
Раскрыты загадочные последствия катастрофы в США
В России нашли останки близкого друга Наполеона
Найден способ предотвратить внезапную смерть
Все материалы
Спорт
Жан-Пьер АдамсСпящий гигант
Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
Неймар разволновался и пропустил тренировку ПСЖ
Кокорина и Мамаева пустили на сувениры
«Чемпионат» и Оkko Спорт запустили шоу про Английскую премьер-лигу
Три российских клуба поспорят за уругвайского футболиста
Появились подробности гибели 20-летней российской гандболистки
Меган Рапино«Я не пойду в гребаный Белый дом»
Эта футболистка-лесбиянка ненавидит Трампа. Как она попала в сборную США и покорила мир
Все материалы
Культура
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
Певица Гурцкая потребовала у Грузии извинений за мат в адрес Путина
Мэрайя Кэри продемонстрировала умение открывать бутылки силой голоса
Для темнокожей Русалочки в качестве принца предложили корейского певца
Режиссер «Матильды» начал снимать фильм про Цоя
Все материалы
Интернет и СМИ
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум
Ирада Зейналова пригрозила набить морду обматерившему Путина журналисту
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Спонсора «Своей игры» поймали на крупных махинациях
Крымский блогер вызвал на бой обматерившее Путина «существо»
Все материалы
Ценности
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Стразы на груди
Мех чебурашки и «сиамские близнецы»: чем поразила неделя моды в Париже
Необычный дизайн бикини взбудоражил пользователей сети
Россияне обнаружили в доме дореволюционные монеты и обогатились
В наряде Меган Маркл на крестинах сына увидели скрытый смысл
Названо лучшее бикини для привлечения богатого жениха
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Всех организованных российских туристов вернули из Грузии
Российский самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки на борту
Ребенка отказались селить в отель из-за тяжелого заболевания
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Все материалы
Из жизни
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Женщина похудела на 160 килограммов ради погибших родителей
Храбрый дядя спас своих племянников от пожара и прослыл героем
Владелец «Дикси» женился на украинской модели
Аномально толстая макака побывала в лагере для худеющих и исчезла
Все материалы
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Alfa Romeo для «Дакара» и другие гости из параллельного мира
Преподаватель промышленного дизайна показывает, как надо
Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Renault обновила Duster первого поколения
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Россиянам пересчитали стоимость жилья
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Московское жилье оказалось недоступнее лондонского
В Калмыкии начнут расселять людей из аварийного жилья
Все материалы