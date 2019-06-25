«Барселона» и Неймар договорились

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар принял предложение личного контракта от испанской «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, игрок не стал спорить с «Барселоной» и сразу же согласился на их условия. Неймару пообещали пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем он получает в ПСЖ. Бразилец намерен вернуться в Испанию и потому не хочет препятствовать «Барселоне» в переговорах с французской стороной.

23 июня Sport.es сообщал, что бразильский форвард рассчитывает вновь играть за «Барселону». «Успокойтесь, я вернусь», — написал футболист друзьям из клуба в WhatsApp. Руководство ПСЖ, по сообщениям СМИ, готово отпустить Неймара, если получит выгодное предложение.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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