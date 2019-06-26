Неймар определился с будущим

Нападающий ПСЖ Неймар не намерен продлевать контракт с парижским клубом. Об этом сообщает Diario Sport.

Неймар заявил руководству ПСЖ, что не хочет возвращаться в Париж и сделает все возможное, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. Футболист также дал понять, что испанская «Барселона» — единственная команда, где он собирается играть.

В свою очередь каталонцы хотят, чтобы бразилец публично выступил со своими требованиями. В клубе считают, что это облегчит переговоры с парижанами. Бразилец согласился объявить о своих намерениях после окончания Кубка Америки.

25 июня сообщалось, что Неймар принял предложение «Барселоны». Форварду пообещали пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем он получает в ПСЖ.

Неймар выступает за парижский клуб с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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