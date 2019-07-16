Неймар заявил ПСЖ об уходе из клуба

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

15 июля у 27-летнего бразильца состоялась встреча со спортивным директором парижан Леонардо. Функционер пытался уговорить Неймара остаться в клубе. Тем не менее, форвард заявил, что собирается покинуть ПСЖ. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является возвращение в «Барселону».

Футболист должен был прибыть в Париж еще 8 июля. По информации Diario Sport, футболист оказался недовольным тем, что переговоры по его переходу в «Барселону» затягиваются и решил отказаться от тренировок.

В минувшем сезоне Неймар провел 17 матчей за ПСЖ в чемпионате Франции. Форвард записал на свой счет 15 голов и семь раз успешно ассистировал партнерам по команде.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба форвард дважды выиграл чемпионат Франции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!