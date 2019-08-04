Россиянка засудила МВД за испорченный отпуск и осталась недовольна

Жительница Краснокамска Пермского края подала в суд на региональное управление МВД России и выиграла его, но осталась недовольна суммой компенсации. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

В августе 2018 года Анастасия купила в туристическом агентстве путевку во Вьетнам на новогодние праздники и сделала загранпаспорт. В декабре вместе с дочерью они приехали в Екатеринбург, чтобы оттуда вылететь в Нячанг. Однако при прохождении паспортного контроля выяснилось, что на некоторых страницах загранпаспорта нет печатей УФМС, и семье отказали в вылете.

На следующий день Анастасия проставила недостающие печати и поехала в Москву, чтобы уже оттуда добраться до Нячанга. В итоге отдых женщины и ее ребенка начался на два дня позже. Кроме того, семья понесла дополнительные финансовые потери — около 60 тысяч рублей.

По возвращении домой Анастасия обратилась в суд с исковым заявлением к краевому управлению МВД о взыскании убытков и компенсации морального вреда. Судья удовлетворил иск частично — размер моральной компенсации в пользу потерпевшей и ее дочери был снижен до 10 тысяч рублей на каждую. Также МВД обязали выплатить Анастасии материальный ущерб — 42 тысячи 605 рублей.

Решение суда женщину не удовлетворило, она обжаловала его в вышестоящей инстанции.

В августе 2018 года сообщалось об испанцах, которые превратили отдых английской пенсионерки в катастрофу. 81-летняя женщина пожаловалась, что после двухнедельной поездки в Испанию она плакала и не могла прийти в себя, а причина тому — огромное количество грубых местных жителей в гостинице. В итоге англичанка получила компенсацию у туроператора Thomas Cook, продавшего им путевки.

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