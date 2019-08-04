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Россияне до смерти залечили друга от наркозависимости

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Жители Санкт-Петербурга вывезли за город друга детства с наркозависимостью, чтобы вылечить его, привязали мужчину к кровати и оставили умирать. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 2 августа два брата на машине перевезли приятеля в дачный дом садоводческого массива «Пупышево» с целью избавления от наркотической зависимости. Там они сковали наручниками друга, лишив его возможности самостоятельного передвижения. После этого мужчины уехали, оставив приятеля одного. Во время отсутствия братьев он умер.

Мужчин задержали, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127 УК («Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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