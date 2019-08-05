Женщина впервые пропылесосила матрас и напугала зрителей количеством грязи

Пользовательница Facebook из Австралии показала, сколько пыли было в ее матрасе, который она никогда до этого не пылесосила. Об этом пишет Sun.

«Пожалуйста, не распинайте меня. Я просто хотела показать всем, сколько грязи вышло из моего двуспального матраса», — написала она. К посту женщина прикрепила фото с огромным количеством пыли, волос и отмершей кожи, которые оказались в ее пылесборнике.

Большинство юзеров были поражены историей пользовательницы и сошлись на том, что им тоже нужно пропылесосить свои матрасы. «Дрожу от мысли о том, что может вылезти из матраса в отеле», — писал один из них. «Не выбрасывай это все! Можешь вторую кожу сделать», — мрачно шутил другой.

Ранее, в июле 2019 года, люди в сети поспорили о том, насколько часто нужно стирать подушки.

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