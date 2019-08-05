Колючая проволока спасла мужчину от нападения кровожадного крокодила

На берегу австралийской реки Аделейд гребнистый крокодил попытался напасть на мужчину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам австралийца, он был шокирован, когда во время работы в саду увидел у своего забора из колючей проволоки огромную пятиметровую рептилию, недавно убившую теленка. Зубы крокодила были в крови. Через некоторое время пресмыкающееся уползло.

Профессор Грэм Уэбб (Grahame Webb), посвятивший жизнь изучению крокодилов, отметил, что для особи данного вида нехарактерно ходить по суше, так как гребнистые крокодилы предпочитают не вылезать из воды. Он не исключает, что рептилия вынуждена добывать себе пищу в нехарактерных условиях из-за сильной засухи. По его словам, если бы крокодил не наелся, он бы, вероятно, попробовал бы перелезть забор из колючей проволоки, и мужчину ожидал бы печальный конец.

«Я не уверен, съел ли он теленка, но крокодилу не составило бы никакого труда сделать это. Вероятно, он расчленил его и разбросал останки неподалеку», — подчеркнул Уэбб.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида воспринимают человека как добычу и нападают на людей, как в воде, так и на суше.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш трехметровый крокодил забрался в жилой дом. Появление огромной рептилии вызвало панику у семьи, которая живет в доме, и других жителей деревни.

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