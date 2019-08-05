Северянам покажут VR-фильм о традициях ненецкого народа

В Норильском музее появится инсталляция о культуре, быте и традициях ненецкого народа, которая выполнена в формате виртуальной реальности, сообщает «Таймырский телеграф».

В проекте будут использованы результаты исследований, проведенных в стойбище оленеводов в тундре. С помощью современного формата панорамной съемки на 360 градусов были записаны устные традиции народа — они передаются вместе с контекстом, в который встроены.

Съемки и работа над интерактивным VR-фильмом проходили в окрестностях поселка Тухард в два этапа. Сначала на Дне оленевода в апреле были записаны истории, сказания и легенды Севера. Потом авторы инсталляции больше недели провели в тухардской тундре с семьей кочевых ненцев, познакомились с их бытом и традициями.

Второй этап продлится до конца лета, после чего художники обработают отснятый материал и примутся за инсталляцию. Она будет состоять из фотографий, видео- и аудиозаписей, а также бытовых предметов кочевников и шкур животных. Выставка пройдет в Норильском музее зимой и позднее отправится в другие российские регионы.

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