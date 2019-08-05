Россиянка унизила приехавшего на вызов педиатра за отсутствие бахил и шпателя

Оренбург онлайн / ВКонтакте

Жительница Оренбурга вызвала на дом врача для заболевшего ребенка, но не дала его осмотреть из-за того, что педиатр приехал без бахил и шпателя. Конфликт был снят на видео, которое опубликовано в паблике «Оренбург онлайн» во «ВКонтакте».

Педиатр попросила мать ребенка дать ложку или вилку, которые способны заменить шпатель, но та заявила, что их нет. В ответ на это врач сообщила, что может съездить в амбулаторию за нужным предметом и вернуться через два часа. Женщина согласилась с этим, однако обрушилась с критикой в адрес врача.

«Посмотрите на нее. Это просто ужас. Я по-другому не могу это назвать. Приехала осмотреть ребенка — нет шпателя, бахил. Справку не дала, разговаривала просто по-хамски, ребенок остался с температурой. Обратите на это внимание», — написала оренбурженка в подписи к видео.

Пользователи социальной сети встали на защиту педиатра, отметив, что лучше было бы дать чайную ложку, нежели отправлять врача за шпателем. Другие добавили, что по-хамски разговаривала автор ролика. Еще одни заверили, что знают приехавшего на вызов врача как профессионала.

В июле сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону попыталась забрать сына из медучреждения, где ему поставили диагноз «острый аппендицит». Женщина грубо сдернула ребенка с кушетки со словами «встал быстро и пошел».

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