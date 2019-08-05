На «Газпром Арене» установили рекорд скорости

Стадион «Газпром Арена» был подготовлен к матчу «Зенит» — «Краснодар» за 14 часов после концерта немецкой группы Rammstein, что является рекордом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Это рекордное время, которое стало возможным только благодаря слаженной работе российских и немецких техников, которые являются лучшими в своей сфере», — говорится в пресс-релизе.

Организацией выступления, состоявшегося 2 августа, занималась компания NCA. Концерт завершился в 22:45 по местному времени, после чего для демонтажных работ на площадку вышли более 400 человек. За 14 часов сотрудники разобрали свет и экраны, а также металлоконструкции и пультовые. При этом монтаж занял неделю.

Концерт Rammstein собрал 60 тысяч человек на «Газпром Арене». 4 августа в рамках Российской премьер-лиги на стадионе сыграли «Зенит» и «Краснодар», встреча завершилась вничью — 1:1.

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