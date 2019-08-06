Бывший министр попросил закрыть дело о похищенных им 11 миллиардах рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении более 11 миллиардов рублей, заявил ходатайство о прекращении производства по большинству эпизодов в связи с истечением срока давности, передает РАПСИ.

В ходе начавшегося в Басманном суде Москвы процесса адвокаты чиновника указали, что по 14 из 22 эпизодов о легализации денежных средств и мошенничестве в особо крупном размерен истек срок давности.

Представители прокуратуры и потерпевших попросили время для подготовки своей позиции по этому вопросу. Суд отложил слушания до 14 августа.

Кузнецову продлили срок ареста до 16 января 2020 года.

Уголовное дело бывшего министра рассматривается в особом порядке, который предусматривает минимальное наказание при условии полного признания вины фигурантом дела. Процесс пройдет без исследования доказательств и допроса свидетелей.

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Кузнецова, занимавшего пост министра финансов Московской области, и его первого заместителя Валерия Носова приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства».

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Кроме того, было совершено хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма причиненного ущерба оценивается в 14 миллиардов рублей.

31 июля был заочно осужден на 11 лет гражданин США Дмитрий Котляренко за участие в организованной преступной группе Кузнецова. Еще трое сообщников подмосковного министра: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова были приговорены к различным срокам лишения свободы. Жанна Булах — бывшая супруга Кузнецова также осуждена заочно.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Его задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа, а экстрадировали в Россию 3 января 2019 года.

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