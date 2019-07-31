Американец осужден за хищение 11 миллиардов рублей в Подмосковье

Гражданин США Дмитрий Котляренко, участник организованной преступной группы бывшего первого вице-губернатора Подмосковья Алексея Кузнецова, заочно осужден к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в среду, 31 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

«Установлено, что в период с 2005 по 2008 годы Котляренко входил в состав организованной преступной группы, возглавляемой бывшим заместителем председателя правительства Московской области Алексеем Кузнецовым, — рассказали в СКР. — В указанный период Котляренко похитил право требования задолженности у предприятий жилищно-коммунального хозяйства к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания". Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 миллиарда рублей».

Похищенные таким образом деньги были легализованы путем заключения фиктивных сделок с соучастниками преступной группы, в том числе — с Жанной Булах. Суммы поступали на расчетные счета юридических лиц в банке МЗБ, контролируемом Кузнецовым, Валерием Носовым и Булах, а затем выводились в оффшорную зону в Республике Кипр.

В СКР уточнили, что преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в «РИГрупп» и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации. Расследование осложнялось тем, что следствию требовалось получить большое количество документов с территорий других государств. Во взаимодействии с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и в том числе установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности — в основном на покупку предметов роскоши и недвижимости за пределами Российской Федерации.

«Уголовное дело в отношении Котляренко было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия, выехав в США. Несмотря на многочисленные запросы о выдаче правосудию обвиняемого с предоставлением необходимых доказательств, компетентные органы США отказывают в его выдаче, мотивируя это отсутствием соответствующего договора между двумя странами. В связи с этим обвинение Котляренко было предъявлено заочно, в такой же форме состоялся судебный процесс», — уточнили в СКР.

Трое участников оргпреступной группы Алексея Кузнецова: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова, ранее уже приговорены к различным срокам лишения свободы. Жанна Булах признана виновной заочно.

Сам Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в январе 2019 года. Уголовное дело сейчас рассматривается в суде.

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