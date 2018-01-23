Бывшую жену вице-премьера Подмосковья заочно осудили на 11 лет

Жанна Булах, бывшая жена и соучастница осужденного за хищения экс-вице-премьера правительства Московской области — экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, заочно приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юнона Царева, официальный представитель Басманного суда столицы.

«Срок отбытия наказания исчислять с момента экстрадиции или задержания Булах на территории России. Суд так же удовлетворил гражданские иски к областным муниципальным предприятиям и двум ОАО на общую сумму 9 миллиардов 779 миллионов 173 тысячи 440 рублей», — уточнила Царева.

В свою очередь в Следственном комитете России (СКР) уточнили, что Булах в составе организованной преступной группы совершала хищения у муниципальных предприятий и обществ с ограниченной ответственностью на общую сумму 11,8 миллиардов рублей, а также к легализации этих средств.

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«Роль Булах заключалась в организации и разработке плана совершения преступлений, координации действий участников организованной группы. Она же осуществляла контроль за движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы», — сообщила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

Она также рассказала, что все похищенные деньги участниками преступной группы были выведены за границы России, в частности в офшорные зоны в Республике Кипр. На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество.

В ходе следственных действий на территории России были обнаружены 1,3 тысячи предметов антиквариата, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию. Это печатные издания и книги, картины, паспарту с иконами и газетными выписками, предметы мебели и интерьера, посуда, столовые наборы, статуи, фарфоровые изделия, монеты, доспехи, обмундирование, элементы старинной одежды и экипировки, огнестрельное и холодное оружие.

Все имущество, на которое наложен арест, по решению суда будет изъято в счет погашения гражданских исков, а оставшиеся суммы — в доход государства, уточнила Царева.

По делу Алексея Кузнецова ранее уже были осуждены трое: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Сам бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Кузнецов, которому заочно предъявлено обвинение, в настоящее время проходит процедуру экстрадиции из Франции в Россию.

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