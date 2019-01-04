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Бывшего подмосковного министра обвинили в хищении на 14 миллиардов рублей

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Алексей Кузнецов

Бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову предъявили официальные обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко.

Она рассказала, что Кузнецову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ, ст. 160 УК РФ («Мошенничество»; «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления»; «Растрата»).

В СК установили, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели «путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства».

Кроме того, добавили следователи, было совершено хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма причиненного ущерба оценивается в 14 миллиардов рублей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа. В январе 2018 года его экстрадировали в Россию.

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