Создателя «СПИД-Инфо» обвинили в афере на 100 миллионов рублей

Сотрудники издательского дома, выпускавшего газету «СПИД-Инфо», обвинили создателя издания Андрея Манна в том, что он потребовал взять для него кредит, а после сбежал с полученными деньгами, сообщает РЕН.

По данным телеканала, от действий Манна пострадали как минимум бывший управляющий Николай К. и помощник директора издательства Игорь Н. Они взяли кредиты для бизнесмена на общую сумму более 130 миллионов рублей.

По словам Николая К., они дружили с Манном семьями в 1990-х годах. Однако в 2012 году Манн, как уверяет мужчина, под угрозой увольнения уговорил его взять кредит на сумму 700 тысяч евро в «Эргобанке» и заверил, что оплатит его. В конце 2016 года Николай получил от банка уведомление о необходимости вернуть долг — более одного миллиона евро с учетом пени.

Игорь Н. обратился в московскую полицию о привлечении бизнесмена к ответственности. По его словам, в 2014 году Манн попросил взять в том же банке 14 миллионов рублей в качестве кредита взамен на увеличение зарплаты, премии и бонусы. Еще через год, утверждает Игорь Н., под угрозой увольнения он за 80 миллионов рублей выкупил у Манна квартиру в ипотеку. По его словам, после продажи бизнесмен продолжал жить в купленной им недвижимости.

Первый номер «СПИД-инфо» вышел в 1989 году, и первоначально издание задумывалось как просветительский проект по профилактике СПИДа. Редакцию возглавлял сын ответственного секретаря «Медицинской газеты» литературовед Андрей Манн.

В начале 1990-х газета превратилась в бульварное издание и пережило бум. Газета специализировалась на слухах и сенсациях, скандалах и сплетнях о жизни известных людей, много внимания уделялось сексуальной тематике.

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