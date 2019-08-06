Спорт
 
Боруссия Д
Дортмунд
Матч окончен
2:0
Бавария
Мюнхен
Суперкубок Германии • Финал
Зенит
Санкт-Петербург
Матч окончен
1:1
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 4-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Матч окончен
1:1
(4 : 5)
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
Суперкубок Англии • Финал
Рубин
Казань
Матч окончен
0:1
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 4-й тур
Ахмат
Грозный
Матч окончен
2:1
Оренбург
Оренбург
Россия - Премьер-Лига • 4-й тур
Последние новости
Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими»
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
Судьи телешоу закричали от страха при виде изогнувшегося подобно пауку акробата
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Доллар не смог спасти Венесуэлу
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей
Неудачно выбранный наряд наградил телеведущую обвисшими сосками
Раскрыта тайна подземного моря под пустыней
Новости партнеров

Игрок НХЛ пожаловался на невозможность следить за российским хоккеем из США

Перейти в «Мою Ленту»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пожаловался на проблемы с трансляцией матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тарасенко заявил, что хотел бы следить за матчами КХЛ в свободное время. «Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? "В вашей стране это видео недоступно". Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки?» — задался вопросом он.

Хоккеист вспомнил, как однажды сидел в раздевалке и попытался включить матч, но на экране было написано «неправильная страна». «Как вообще так может быть? Заплатил 50 рублей, а посмотреть не можешь», — отметил он.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис Блюз» с 2013 года. В этом сезоне вместе с командой он впервые стал обладателем Кубка Стэнли. До этого хоккеист защищал цвета петербургского СКА и новосибирской «Сибири». На его счету также серебро чемпионата мира в составе сборной России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Сент-Луис» похож на золотую молодежку из Баффало. В нас тоже никто не верил»
Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына
«Сент-Луис Блюз» впервые завоевал Кубок Стэнли
Другие материалы рубрики
Спорт00:03 5 августа
Артемий Панарин

Уральская закваска

Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
06:12Сегодня

Фото гематомы бойца UFC испугало пользователей сети

19:39 5 августа

Боксер Ковалев прокомментировал информацию о скандале в самолете

13:19 5 августа

На «Газпром Арене» установили рекорд скорости

Спорт00:01 3 августа

«Бегал, бегал, начал кровью харкать»

У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
00:07Сегодня

Панарин нарядил дедушку в форму клуба НХЛ и умилил болельщиков

17:58 5 августа

Появились подробности гибели российских спортсменок во время шторма

19:48 4 августа

«Барселона» нашла способ вернуть Неймара

Спорт00:05 9 июля

«Мы вернемся, сто процентов»

Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
15:08 5 августа

«Манчестер Юнайтед» установил трансферный рекорд

21:38 5 августа

22-летний велогонщик скончался во время соревнований

13:30 5 августа

Названы имена погибших во время шторма в Севастополе российских спортсменок

Россия
Под Красноярском взрываются снаряды на складе с боеприпасами
40 тысяч снарядов, раненые и массовая эвакуация: все, что известно о ЧП
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
Эффект сказки
 
Чиновники захотели больше денег за командировки
Путин объяснил принцип размещения российских ракет
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли семь человек
Стал известен масштаб разрушений рядом с горящим складом боеприпасов
Все материалы
Мир
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Германия ответила на обвинения России во вмешательстве
Бабушка отвезла внука в больницу и сорвала массовую бойню
Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах
В НАТО объяснили потерю Крыма Украиной
Все материалы
Бывший СССР
Жизнь за отца народов
Почему грузины не отвернулись от Сталина даже после его смерти
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
В Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
Зеленский и Джонсон поговорили по телефону
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Зеленский назначил командующим операцией в Донбассе загадочного генерала
Все материалы
Экономика
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Доллар не смог спасти Венесуэлу
Акции протеста лишили богачей Гонконга миллиардов долларов
Названы главные потребности россиян
«Макдоналдс» попытался спасти природу и не смог
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
Российской экономике поставили диагноз
Все материалы
Силовые структуры
Подростки-националисты убили мигранта в центре Москвы
«Про свои преступления он рассказывает с наслаждением»
Тольяттинский потрошитель годами насиловал школьниц. Он сел пожизненно, но требует свободы
Блогера Синицу арестовали за призывы к убийству детей силовиков
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Заподозренный в беспорядках на митинге в Москве скрылся с помощью младенца
«Я никогда не делал такого на воле»
Как отбывают наказание малолетние грабители, убийцы и насильники
«Казненный» преемник Япончика оказался жив
Все материалы
Наука и техника
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Евросоюз раньше России показал свое «Государево око»
Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими»
Все материалы
Спорт
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Фото гематомы бойца UFC испугало пользователей сети
Игрок НХЛ пожаловался на невозможность следить за российским хоккеем из США
Боксер Ковалев прокомментировал информацию о скандале в самолете
Панарин нарядил дедушку в форму клуба НХЛ и умилил болельщиков
Появились подробности гибели российских спортсменок во время шторма
«Бегал, бегал, начал кровью харкать»
У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
Все материалы
Культура
Умер автор песни «Снег кружится»
Вилли ТокаревКазак с Брайтон-Бич
Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Дуб из «Побега из Шоушенка» распилили на сувениры
«Похоже, у нас на борту гости»
Как не надо вести переговоры с террористами
Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте
«Видел такое в порно 70-х, но никогда — в серьезном кино»
Режиссер фильма про платье-убийцу о фетишах, неврозах и кошмарах телесности
Режиссер «Догмы» предпочел фильмы Marvel сексу
Все материалы
Интернет и СМИ
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Неудачно выбранный наряд наградил телеведущую обвисшими сосками
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
Мальчик с больной ногой сумел помочь матери и прослыл лучшим сыном
Судьи телешоу закричали от страха при виде изогнувшегося подобно пауку акробата
Все материалы
Ценности
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Сослуживцы принца Гарри посмеялись над его любовью к педикюру
Опубликована архивная фотография сестер Кардашьян и Дженнер в нижнем белье
Девушка собрала самые ненавистные мужчинам наряды и прославилась
Самая молодая миллиардерша арендовала яхту за 1,2 миллиона долларов в неделю
Все материалы
Путешествия
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Украинские туристы потребовали убрать российский флаг из гостиницы и опозорились
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Пассажиры самолета устроили переполох из-за летучей мыши на борту
Стюардессу задержали за слишком тяжелые золотые украшения
Все материалы
Из жизни
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Дина НайериНастоящий боец
Эта девочка мечтала стать американкой. Ей пришлось стерпеть боль, кровь и голод
Долгожитель в 96 лет женился на 93-летней любовнице
Умер старейший британец
Акула за несколько минут напала на двух серферов
Люди рассказали о причинах многолетнего отказа от мытья
Все материалы
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Малолитражки в экстремальном тюнинге
Mini, Fiat 500 и даже Hyundai Solaris выходят на тропу войны
«Экспедиционные» Lamborghini штурмуют Норвегию
Как итальянцы ездили на суперкарах за Полярным кругом
Смотрим гонки: все самые важные трансляции 3-4 августа
Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Rezvani анонсировала самый мощный серийный внедорожник
В Казахстане начали собирать китайские пикапы для России
Все материалы
Дом
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Российские застройщики отказались строить по закону
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Родившим тройню россиянам дадут жилищные субсидии
Россияне назвали смысл дачной жизни
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российском городе начнут производить сжиженный природный газ
Кубанским предприятиям помогут увеличить производительность труда
Спортивные залы в школах Оренбургской области отремонтируют к учебному году
Удмуртия нарастила поддержку фермеров
Все материалы