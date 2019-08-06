Игрок НХЛ пожаловался на невозможность следить за российским хоккеем из США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пожаловался на проблемы с трансляцией матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тарасенко заявил, что хотел бы следить за матчами КХЛ в свободное время. «Вот я захожу в приложение КХЛ, покупаю подписку игры и хочу посмотреть матч. И знаете, что мне пишут? "В вашей стране это видео недоступно". Мне хочется спросить: почему нельзя включать российский хоккей из Америки?» — задался вопросом он.

Хоккеист вспомнил, как однажды сидел в раздевалке и попытался включить матч, но на экране было написано «неправильная страна». «Как вообще так может быть? Заплатил 50 рублей, а посмотреть не можешь», — отметил он.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис Блюз» с 2013 года. В этом сезоне вместе с командой он впервые стал обладателем Кубка Стэнли. До этого хоккеист защищал цвета петербургского СКА и новосибирской «Сибири». На его счету также серебро чемпионата мира в составе сборной России.

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