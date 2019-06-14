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Российский хоккеист положил в Кубок Стэнли новорожденного сына

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Владимир Тарасенко

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко опубликовал в Instagram-аккаунте фотографию с новорожденным сыном и Кубком Стэнли.

❤️🏆

Фото опубликовано @vt9191

Ребенка положили в главный трофей НХЛ. Мальчик родился за пять дней до победы американской команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Блюз» обыграли соперника в седьмом матче финала плей-офф НХЛ со счетом 4:1. Итоговый счет в серии — 4-3. В решающем матче Тарасенко отметился голевой передачей. Россиянин провел 26 матчей плей-офф, в которых 11 раз поразил ворота соперников и отметился шестью результативными передачами.

Тарасенко выступает за «Сент-Лиус Блюз» с 2013 года. До этого хоккеист защищал цвета петербургского СКА и новосибирской «Сибири». На его счету серебро чемпионата мира в составе сборной России.

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