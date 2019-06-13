Российский хоккеист Тарасенко прокомментировал победу в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Сент-Лиус Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от победы в финальной серии Кубка Стэнли над «Бостон Брюинс». Его слова передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сил нет. Будем праздновать долго, это очень большая победа для всех нас. Как будто это происходит сейчас не с нами», — заявил 27-летний россиянин.

«Блюз» обыграли соперника в седьмом матче финала плей-офф НХЛ со счетом 4:1. Итоговый счет в серии — 4-3. В решающем матче Тарасенко отметился голевой передачей. Россиянин провел 26 матчей плей-офф, в которых 11 раз поразил ворота соперников и отметился шестью результативными передачами.

Тарасенко выступает за «Сент-Лиус Блюз» с 2013 года. До этого хоккеист защищал цвета петербургского СКА и новосибирской «Сибири». На его счету серебро чемпионата мира в составе сборной России.

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