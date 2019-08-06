США предостерегли Россию от ставки на Венесуэлу

Вашингтон предостерег Россию от плотного сотрудничества с Венесуэлой в финансовой сфере на фоне введения новых санкций в отношении Каракаса. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, для американцев пришло время действовать настойчиво, чтобы отрезать руководство Венесуэлы от международного финансирования и «ускорить мирный демократический переход» в стране. «Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"» — добавил Болтон.

Советник отметил, что США теперь окончательно считают Венесуэлу «страной-изгоем» наряду с Ираном, Северной Кореей и Сирией. Он также подчеркнул, что американские ограничительные меры покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством и могут быть введены в отношении любого, кто поддержит Каракас. По его словам, они ставят перед остальными вопрос, с какой из сторон они хотят вести бизнес.

Ранее 6 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на территории страны. В письме к Конгрессу он отметил, что решил сделать это «в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других стран объявили о поддержке Мадуро.

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