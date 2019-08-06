Мир
 
Последние новости
Генпрокуратура Украины взялась за окружение Порошенко
Известная Instagram-блогерша стала жертвой мексиканского наркокартеля
Раскрыт секрет создания самого популярного нового хита
Раскрыта правда о цивилизации древних майя
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Порнозвезда наняла киллера ради сохранения родительских прав
Миллионер-убийца сбежал в Мексику и четыре года скрывался от полиции
Украина нашла альтернативу российскому топливу
Стала известна причина смерти Аллы Вербер
Новости партнеров

США предостерегли Россию от ставки на Венесуэлу

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Болтон

Вашингтон предостерег Россию от плотного сотрудничества с Венесуэлой в финансовой сфере на фоне введения новых санкций в отношении Каракаса. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, для американцев пришло время действовать настойчиво, чтобы отрезать руководство Венесуэлы от международного финансирования и «ускорить мирный демократический переход» в стране. «Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: "Не удваивайте плохую ставку!"» — добавил Болтон.

Советник отметил, что США теперь окончательно считают Венесуэлу «страной-изгоем» наряду с Ираном, Северной Кореей и Сирией. Он также подчеркнул, что американские ограничительные меры покрывают все сферы, связанные с венесуэльским правительством и могут быть введены в отношении любого, кто поддержит Каракас. По его словам, они ставят перед остальными вопрос, с какой из сторон они хотят вести бизнес.

Ранее 6 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на территории страны. В письме к Конгрессу он отметил, что решил сделать это «в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других стран объявили о поддержке Мадуро.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Доллар не смог спасти Венесуэлу
Мадуро согласился на переговоры с дьяволом ради мира в стране
США задумали устроить блокаду Венесуэлы
Другие материалы рубрики
Мир00:03 5 августа

Армия белых халатов

Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
16:40Сегодня

Сбросивший со смотровой площадки мальчика подросток оказался душевнобольным

17:25Сегодня

Российские самолеты разведали границы США и Канады

15:30Сегодня

Польский политик 100 раз слетал по личным делам за счет бюджета

Мир00:0526 июня

«Потоки грязи разрывали людей на части»

Бразилия пережила самую страшную катастрофу в своей истории. Виновных не нашли до сих пор
08:07Сегодня

Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании

13:27Сегодня

Индиец проиграл в покер и отдал жену друзьям-насильникам

20:23 5 августа

В Швеции начали собирать деньги с попрошаек

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
12:59Сегодня

Смертельная лихорадка унесла сотни жизней

11:14Сегодня

Президент Ирана напугал последствиями войны с Ираном

09:54Сегодня

Озвучен суровый приговор отправителю бомб Клинтон и Обаме

Россия
Стала известна причина взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае
Под Красноярском взрываются снаряды на складе с боеприпасами
40 тысяч снарядов, раненые и массовая эвакуация: все, что известно о ЧП
Автомобиль насмерть сбил вышедшего за хлебом ветерана «Нормандии – Неман»
Эффект сказки
 
Задержанный за пьяную езду россиянин попытался съесть свои права
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
В России открестились от заключения многостороннего ракетного договора
Все материалы
Мир
«Они не хотят жить в боли»
 
США предостерегли Россию от ставки на Венесуэлу
Российские самолеты разведали границы США и Канады
Польский политик 100 раз слетал по личным делам за счет бюджета
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
«Запахло гражданской войной»
 
Индиец проиграл в покер и отдал жену друзьям-насильникам
Все материалы
Бывший СССР
Жизнь за отца народов
Почему грузины не отвернулись от Сталина даже после его смерти
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
В Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
Лукашенко потребовал «не волокитить» китайцев
Коломойский назвал способ вернуть Донбасс
Одесситов пригрозили оставить без тепла
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Все материалы
Экономика
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Богатейшие люди мира потеряли миллиарды из-за твитов Трампа
Российской нефти предсказали скорое падение
Испанская прокуратура завела дело на российского миллиардера Фридмана
Подсчитаны потери экономики России за пять лет
Сергей АгеевДело — труба
Томскому «нищему» олигарху Агееву припомнили долги
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Все материалы
Силовые структуры
Россиянина посадили за планы поджечь школу и взорвать детский сад во имя джихада
«Про свои преступления он рассказывает с наслаждением»
Тольяттинский потрошитель годами насиловал школьниц. Он сел пожизненно, но требует свободы
Актер сериалов «Интерны» и «Кухня» напал на прохожего с ножом
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Купивший гараж россиянин нашел в нем оружейный арсенал
«Я никогда не делал такого на воле»
Как отбывают наказание малолетние грабители, убийцы и насильники
Начальник судебных приставов захотела меньше работать и замяла 200 дел
Все материалы
Наука и техника
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены
ВМФ России получит «опасную матрешку»
Пусковую площадку в Капустином Яру ликвидируют
Все материалы
Спорт
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Российская теннисистка поиздевалась над Шараповой после поражения
Появились подробности гибели велогонщика во время соревнований
Футболист «Манчестер Сити» пропустил матч после приема неизвестных препаратов
Российский хоккеист рассказал о лижущих зад тренерам игроках НХЛ
В тренерский штаб «Ливерпуля» пригласили серфера
«Бегал, бегал, начал кровью харкать»
У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
Все материалы
Культура
Умерла первая темнокожая лауреатка Нобеля по литературе Тони Моррисон
Вот скажи мне, американец
Мнимое равенство русских, черных и инвалидов в «Гив ми либерти» Кирилла Михановского
Ефремов открестился от пьяного дебоша на несогласованной акции в Москве
Вилли ТокаревКазак с Брайтон-Бич
Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Слова погибшего Доренко о «звереубийце Запашном» оценили в 18 миллионов рублей
«Похоже, у нас на борту гости»
Как не надо вести переговоры с террористами
Уволенный композитор «Симпсонов» подал в суд на Fox из-за дискриминации
Все материалы
Интернет и СМИ
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Женщина случайно отравила девушку сына и была раскритикована в сети
Фермер надел дорогое обручальное кольцо на вымя коровы и подвергся травле в сети
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Вдова Доренко пристыдила Запашного и обвинила его в скудоумии
Все материалы
Ценности
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Умерла Алла Вербер
Уличный гонщик случайно разбил 11 дорогих машин и попал на видео
Поклонники звезды «50 оттенков серого» устроили прощание с щелью в ее зубах
Фанаты Ким Кардашьян не узнали звезду на снимке и раскритиковали ее за фотошоп
Все материалы
Путешествия
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
Названы самые популярные в мире авиакомпании
В испанском отеле рассказали о будущем возмутившего украинцев флага России
Авиакомпания устроила слежку за путешественниками
Девочка-подросток исчезла из номера отеля во время семейного отдыха
Все материалы
Из жизни
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Нападение крокодила на собаку попало на видео
Миллионер-убийца сбежал в Мексику и четыре года скрывался от полиции
Россиянин поймал щуку размером с человека
Кот спас семью от королевского питона
Все материалы
Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8
Знакомимся, любим и ненавидим один из самых роскошных и дорогих внедорожников России
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Малолитражки в экстремальном тюнинге
Mini, Fiat 500 и даже Hyundai Solaris выходят на тропу войны
«Экспедиционные» Lamborghini штурмуют Норвегию
Как итальянцы ездили на суперкарах за Полярным кругом
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Porsche рассказала о китайских подделках с овцами на логотипах
В России Volkswagen изменил оснащение «Туарега» и сделал его дешевле
Все материалы
Дом
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Москве пообещали 80 новых станций метро
Россиянка заняла денег у подруги и лишилась квартиры
Мужа российской чиновницы поймали на незаконном обогащении
Борису Джонсону пригрозили строительным кризисом
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей
Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров
Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов
Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России
Все материалы