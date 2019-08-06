Доллар не смог спасти Венесуэлу

Жителям Венесуэлы, которые получают деньги от родственников, живущих или работающих за границей, становится все труднее выживать на эти средства. Присылаемые доллары, которые до этого служили гражданам республики чем-то вроде «спасательного круга», больше не помогают им поддерживать жизнь, сообщает Bloomberg.

В большей степени это связано с растущей инфляцией, которая повергла страну в нищету. На фоне экономического кризиса правительство страны ввело строгие меры для стабилизации обменного курса, чтобы поддержать на плаву боливар, потребительские цены при этом продолжили расти. Например, чашка кофе, которая в начале года стоила около 0,51 доллара, сейчас обойдется в 1,02 доллара.

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По результатам опроса общественного мнения, треть граждан полагаются на денежные переводы из-за рубежа. Директор исследовательской фирмы Ecoanalitica Асдрубаль Оливейрос (Asdrubal Oliveros), объяснил, что на фоне растущей инфляции национальная валюта обесценивается, и покупательская способность падает. По его словам, за год стоимость продуктовой корзины на месяц выросла почти на 550 процентов, что сделало жизнь в Венесуэле почти такой же дорогой, как в США.

К использованию доллара США венесуэльцев подтолкнул и собственный Центральный банк, который обязал банки страны создать завышенные резервы в национальной валюте, что привело к дефициту боливара. Эти меры регулятора привели к тому, что официальный курс боливара к доллару и курс на черном рынке фактически сравнялись

С момента прихода к власти президента Николаса Мадуро экономика страны сократилась почти вдвое за время. В частности, ВВП страны уменьшился на 47,7 процента, а уровень инфляции по итогам 2018 года составил чуть более 130 тысяч процентов. Одновременно снижаются и доходы страны от нефти, добыча упала до исторического минимума. В конце июля Мадуро объявил, что страна должна встать на новый экономический путь развития и отказаться от нефтяной зависимости. Нестабильность экономики накладывается на политические потрясения: оппозиция призывает армию к свержению президента, США не исключили введения блокады против Венесуэлы.

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