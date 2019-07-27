Венесуэла захотела освободиться от нефтяной зависимости

Новый путь экономического развития Венесуэлы позволит снизить зависимость страны от доходов с нефти. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА Новости.

«Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты», — заявил он.

Экономика Венесуэлы сократилась почти вдвое за время нахождения Мадуро у власти. Так, за пять лет его правления ВВП страны снизился на 47,7 процента, а уровень инфляции по итогам 2018 года составил чуть более 130 тысяч процентов. Доходы Венесуэлы от продажи нефти сократились с 85,6 до 29,9 миллиарда долларов за пять лет, а добыча нефти упала до исторического минимума — 740 тысяч баррелей в день.

Николас Мадуро стал президентом в 2013 году после смерти Уго Чавеса. В том же году ВВП латиноамериканской страны в последний раз показал небольшой рост, после этого начался спад и экономический кризис.

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