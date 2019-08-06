Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке венесуэльских активов на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В частности, санкции распространяются на центральный банк Венесуэлы и государственную нефтяную компанию PDVSA. Ограничения вступили в силу 5 августа.

В письме к руководству конгресса США Трамп отметил, что решил заблокировать собственность Венесуэлы «в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро».

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы. В чем именно она могла бы заключаться, он не уточнил.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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