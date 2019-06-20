Трамп потерял интерес к Венесуэле

Президент США Дональд Трамп потерял интерес к венесуэльскому кризису. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Трампа в том, что имеют много сторонников в правительстве и смогут легко сместить президента Николаса Мадуро. По сведениям издания, Трамп считал, что «сможет одержать победу и затем рекламировать ее как крупное достижение во внешней политике». Однако после ряда неудач оппозиции он начал терять терпение и интерес к этой ситуации.

Другой же источник отметил, что «Соединенные Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом». Он добавил, что США будут последовательно продолжать давление на власти Венесуэлы для достижения своих целей.

30 апреля Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Мадуро.

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