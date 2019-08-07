Страх прослыть геем отвадил мужчин от защиты природы

Мужчины предпочитают бумажным пакетам, которые можно переработать, пластиковые, так как боятся, что их примут за геев. Об этом сообщает Metro со ссылкой на исследование Университета штата Пенсильвания.

В ходе исследования, в котором приняли участие 930 мужчин, было установлено, что гетеросексуальные мужчины избегают ежедневных мер по защите окружающей среды, так как они имеют «гендерную окраску». В частности, они не пользуются многоразовыми сумками и пакетами, так как считают это проявлениями женственности и гомосексуальности.

Кроме того, мужчины отказываются от сокращения своего углеродного следа (совокупность всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком или организацией), если это угрожает их маскулинности и сексуальности.

Исследование показало, что и мужчины, и женщины действительно чаще ставят под сомнение гетеросексуальную ориентацию мужчины, если у него есть «женские» привычки, касающиеся защиты окружающей среды.

В мае эксперты издания The Sun назвали самые распространенные ошибки в подборе одежды мужчин. Среди них — слишком короткие брюки, не удаленная с рукава пиджака фабричная этикетка и не отпоротые защитные стежки на шлице плаща или пальто. Также мужчинам не рекомендуют расстегивать рубашку так, чтобы были видны волосы на груди.

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