Летевший из Крыма пассажир прогулялся по самолету без трусов

Пассажир рейса Симферополь — Санкт-Петербург публично обнажился на борту самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Сообщение о том, что на борту самолета один из пассажиров демонстрирует свои половые органы, поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. Правонарушитель был доставлен в отделение. По факту совершения развратных действий проводится проверка.

В июне 2019 года пассажирка нашла грязные трусы на своем кресле в самолете и поделилась ужасом в социальных сетях.

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