Оставленные на кресле самолета грязные трусы вывели из себя пассажирку

Пассажирка нашла грязные трусы на своем кресле в самолете и поделилась ужасом в социальных сетях. На ее пост обратило внимание издание The Sun.

36-летняя Ребекка Найш путешествовала рейсом Virgin Atlantic из Лондона в Лас-Вегас. Она рассказала, что во время посадки на борт обнаружила черное кружевное белье на сидении.

«Мой попутчик тоже был в ужасе. Мне пришлось привлечь внимание бортпроводников. Когда стюардесса наконец подошла, она взяла трусики (голыми руками!), забрала их и принесла извинения», — возмутилась девушка, предположив, что это было белье предыдущей пассажирки.

Некоторые пользователи сети с юмором восприняли ситуацию, в которой оказалась Найш. «Ну, по крайней мере, ими можно протереть кресло», — пошутил один подписчик.

Однако другие ужаснулись произошедшему. «Господи! Не могу даже представить, через какой ужас вам пришлось пройти. Этот инцидент просто возмутителен», — отметил пользователь.

В феврале пассажирка авиакомпании Air France пожаловалась на попутчика, который весь полет сидел рядом с ней без штанов и носков. По словам Лиззи Томпсон, летевшей из Парижа в Лос-Анджелес, сперва мужчина снял одежду, а затем напился и заснул.

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