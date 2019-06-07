Ребенок громко высмеял пренебрегающую гигиеной пассажирку самолета

Facebook / Darryl Small

Четырехлетний пассажир посмеялся над женщиной, которая разулась в полете. Реакцию мальчика снял на камеру его отец Дэррил Смолл и опубликовал в сети. На его видео обратило внимание издание The Sun.

На ролике видно, как мальчик по имени Родни смотрит в камеру и, морщась, говорит про ноги пассажирки сзади, которая просунула их между кресел. «Позади меня вонючие ноги. И это леди!» — произносит ребенок.

Его папа разразился смехом от реакции сына. «Даже будучи ребенком, он знал, что совать свои ноги в чужое пространство совершенно невежливо», — пояснил Смолл.

Позже мальчик извинился перед попутчицей, а та убрала ноги с кресла. Видео с Родни набрало больше 50 тысяч просмотров, множество лайков и восторженных комментариев.

«Он молодчина! А она нарушает его личное пространство и оскорбляет его», — поделился своим мнением один пользователь. «Обычно я ненавижу, когда рядом со мной в самолете сидят дети, но этот паренек мог бы сидеть со мной, когда захочет», — пошутила другая комментаторша. «Тебе не нужно было извиняться! Она не имела права так ставить свои ноги. Кошмар! А ты все правильно сделал», — похвалил Родни третий.

В апреле пассажирка авиакомпании American Airlines возмутилась из-за путешественников бизнес-класса, которые заигрывали друг с другом босыми ногами в полете. Девушка опубликовала несколько снимков случившегося в социальных сетях. На первой фотографии незнакомая пассажирка гладит ногой стопу своего попутчика.

В октябре 2018 года бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят разуться в самолете. По их мнению, в салоне авиалайнера всегда много микробов и грязи, поэтому необходимо надевать обувь.

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