Игры босоногих пассажиров бизнес-класса возмутили попутчицу

Пассажирка авиакомпании American Airlines возмутилась из-за попутчиков в бизнес-классе, которые заигрывали друг с другом босыми ногами в полете. Девушка опубликовала несколько снимков случившегося в социальных сетях. На ее посты обратило внимание издание The Sun.

На первом снимке Лоры Лэйк видно, как незнакомая пассажирка гладит голой ногой стопу своего попутчика, а на других снимках она лежит у него на коленках. «Билет в бизнес-класс — тысяча долларов. Слишком много напитков перед полетом — 100 долларов. Мазь для лечения заболевания, которое они получат, если пойдут в туалет босиком, — 20 долларов. Игрища босиком в бизнес-классе — бесценно!» — саркастически подписала снимки Лэйк.

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Девушка также добавила, что впереди сидящий пассажир был крайне недоволен тем, что влюбленные клали ноги на спинку его кресла.

В марте пьяные пассажиры подрались в самолете, следовавшем на Канарские острова, из-за голых ног женщины. Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Ryanair, вылетавшем из Глазго на остров Тенерифе. По словам очевидцев, драка завязалась после того, как один из пассажиров сделал замечание девушке, которая ходила по салону босиком.

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