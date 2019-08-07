Бельгиец случайно приобрел в баре картину Рембрандта за 500 евро

Житель бельгийского города Льежа узнал, что купленная им десять лет назад картина является работой Рембрандта ван Рейна и стоит 30 миллионов евро. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

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Бельгиец приобрел полотно у незнакомца, которого встретил в баре в Эрстале. Мужчина рассказал новому знакомому, что испытывает финансовые трудности, поэтому тот решил помочь ему и выкупил портрет Иисуса всего лишь за 500 евро.

Отмечается, что бельгиец обратился к эксперту по искусству, который сказал, что картина может принадлежать перу Рембрандта, так как на полотне присутствуют характерные для художника детали. После этого владелец решил выставить портрет на продажу, а вырученные деньги инвестировать в свой любимый футбольный клуб.

Зимой 2018 года стало известно, что картина, которую три жителя американского города Тинек хотели продать за 800 долларов, оказалась потерянным полотном Рембрандта. Братья Нед, Роджер и Стивен Ландау решили продать картину после смерти матери. Полотно висело в доме с 1930-х годов, когда его приобрели на распродаже.

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