Туристки захотели фотосессию на катере в Сочи и свалились в море

Две туристки попытались сделать селфи во время экскурсии на прогулочном катере у побережья Сочи и сорвались в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сочинское ЛУ МВД России на транспорте.

Женщины забрались на спасательные плоты на корме катера, но от порывов ветра и качки соскользнули с них и упали в море. Команда катера сбросила женщинам спасательные круги, а командир проплывавшего мимо судна подобрал туристок и доставил на берег.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Если сотрудники правоохранительных органов установят, что женщины умышленно пренебрегли техникой безопасности, они понесут наказание по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» административного кодекса.

Ранее сообщалось, что российские туристы попали в автомобильную аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья. Отмечается, что в результате ДТП пострадали шестеро россиян. По данным генконсульства России в Аланье, тяжелораненых среди них нет. Все пострадавшие были госпитализированы.

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