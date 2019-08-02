Турист впервые оказался в океане, запаниковал и погиб

Американский пастор Далтон Коттрел из Канзас-Сити (штат Миссури) погиб в океане во Флориде на глазах своей жены Шайенн Хендрик. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летний священник приехал во Флориду, чтобы провести там медовый месяц. Он купался вместе с супругой, когда сильный поток утащил пару в море. Шайенн попыталась спасти мужа, но безуспешно. По ее словам, Далтон, который впервые в жизни оказался в океане, «сошел с ума» и стал ее топить. Женщине пришлось отпустить супруга, чтобы не утонуть самой. Он провел под водой около минуты.

Когда спасатель затащил Коттрела в лодку, тот был в агонии. Мужчине попытались сделать искусственное дыхание, но сохранить ему жизнь не удалось. Единоверцы молодоженов, которые принадлежали к баптистской церкви, организовали фонд в помощь вдове и собрали уже более 17 тысяч долларов (около миллиона рублей).

Ранее 1 августа сообщалось, что российский альпинист Василий Дроздов из Северодвинска погиб в горах Таджикистана в районе Гиссаро-Алтай. Во время восхождения на Бодхона (вершину в восточном ответвлении Зеравшанского хребта Фанских гор) произошел обвал участка рельефа, что привело к гибели Дроздова. Путешественник был опытным альпинистом, обладателем почетного звания «Снежный барс», которое получают те, кто покорил пять пиков высотой от семи тысяч метров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!