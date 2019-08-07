Неровный загар на ягодицах «австралийской Кардашьян» возмутил поклонников

Профессиональный серфер Холли-Дэйз Коффи выложила в свой Instagram-аккаунт серию фотографий в бикини и была раскритикована поклонниками за неровный загар на ягодицах.

На снимках 21-летняя девушка, семью которой называют «австралийскими Кардашьян», в красном бикини позирует в бассейне вместе со своим парнем Джесси Уивером. На одной из фото она залезла ему на плечи.

Пользователей сети возмутила белая незагорелая полоска от трусиков бикини. «Удивлен линией от бикини. Никогда не видел вас в трусиках, которые бы совпадали с этой линией», — написал один из 926 тысяч подписчиков девушки. «Откуда вообще взялась эта линия?» — удивился другой. «Ужасно, что кто-то должен делать для вас эти якобы случайные фото задницы», — прокомментировал третий. «Этот аккаунт пробил новое дно!» — резюмировал один из пользователей.

«Я игнорирую троллей и при необходимости блокирую их. Они всего лишь клавишные воины, и мне жаль, что они тратят свое время на распространение негатива», — ответила критикам Коффи.

В июле американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид отретушировала ягодицы на фотографии в Instagram и разозлила пользователей сети.

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