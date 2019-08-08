Блогерша нашла необычный способ заработать на мужчинах

Российская блогерша рассказала телеканалу «Москва 24» о том, как зарабатывает, делая мужчинам комплименты. Она уверяет, что после добрых слов с ее стороны противоположный пол готов оплачивать ее расходы.

По словам блогерши по имени Елена, она учит этому и других женщин, выкладывая ролики в сеть. «От незнакомых мужчин получаю в месяц в 10 раз больше, чем я зарабатывала на работе. А муж то деньги приносит, то не приносит. И брак перестал иметь смысл, и работа перестала иметь всякий смысл», — рассказала она.

Корреспондент телеканала Мария Валиева пояснила, что первоначально Елена таким образом выживала в Москве после переезда из Иркутска. В видеоролике «Москвы 24» рассказывается, как Елене удается убедить стоящего у банкомата мужчину дать ей две тысячи рублей, а в супермаркете — договориться с парнем на кассе оплатить ее покупки.

Валиева отметила, что сама попробовала повторить опыт блогершы, но продолжать делать это не планирует. «Просить незнакомых мужчин купить мне продукты было некомфортно, делать комплименты не получалось. Ведь я работаю и могу купить себе сама все, что захочу», — заключила она.

Ранее сообщалось, что британская блогерша Адебола Совемимо была арестована в Греции за то, что якобы показывала интимные части тела детям.

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