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Подравшихся в Польше чеченцев арестовали

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Польский суд арестовал 24 из 26 уроженцев Чечни, ранее задержанных в польском Кракове за массовую драку с футбольными фанатами. Об этом сообщает RMF 24.

Двух человек отпустили из-за состояния здоровья и семейных обстоятельств. Задержанным предъявлены обвинения в участии в вооруженной преступной группе, попытке избиения, незаконном владении оружием и амуницией и хранении значительного количества запрещенных веществ. Признал свою вину только один из 26 человек.

По данным RMF, самому младшему задержанному — 19 лет. Сообщается, что в их числе также двое граждан Польши, двое — «чеченцы с польским гражданством», остальных называют «выходцами из Чечни и Армении». Некоторые из них имеют польский вид на жительство, а кто-то находится в стране нелегально.

Издание не уточняет, сколько граждан России среди задержанных. 6 августа ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности генконсула России в Кракове Константина Шикина сообщил, что выяснить удалось о задержании десятерых россиян.

5 августа на парковке у торгового центра в Кракове задержали компанию россиян «в основном чеченского происхождения». По версии полицейских, они собирались вступить в вооруженное противостояние с болельщиками местного клуба «Краковия». Причиной конфликта называют раздел нелегального рынка табака.

В машинах задержанных обнаружили перцовые баллончики, топоры, мачете, многочисленное огнестрельное оружие и патроны к нему и бейсбольные биты, а также значительный объем кокаина.

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