Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает RMF FM.

По данным радиостанции, инцидент произошел на парковке около одного из торговых центров Кракова.

Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 20 россиян «в основном чеченского происхождения» после того, как они вступили в физическое противостояние с болельщиками местного клуба «Краковия». Также известно о нескольких задержанных поляках.

Отмечается, что при себе у россиян было оружие, а также другие опасные предметы и наркотики. Согласно предварительным данным, причина конфликта связана с торговлей на городском рынке.

Как уточнила представитель регионального управления полиции Катарина Цисло, инцидент был разрешен без применения оружия. В настоящее время офицеры проводят обыски в квартирах задержанных. Дело передано в региональную прокуратуру Кракова.

В июле сообщалось, что в Краснодарском крае произошла потасовка с участием жителей Армении и Чечни. Инцидент был зафиксирован в поселке Водники. Как рассказал один из пострадавших, конфликт начался после того, как к вышедшим из магазина чеченцам подошли неизвестные и спровоцировали драку.

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