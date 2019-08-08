Подмосковным родителям расскажут о воспитании детей

Проект по бесплатному консультированию родителей по вопросам воспитания детей стартовал в Московской области, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 8 августа.

«Адресные консультации проводят высокопрофессиональные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образованию. Помощь оказывается в консультационных центрах, объединенных в семь зональных объединений, охватывающих все Подмосковье», — рассказала Забралова.

Она уточнила, что получить консультацию можно в детских садах и различных социальных учреждениях региона. Инициатива реализуется

в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

Ранее Забралова отмечала эффективность школ приемных родителей, созданных при соцслужбах. Потенциальные родители получают консультации юристов, психологов, медиков.