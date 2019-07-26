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Власти Подмосковья поддержат родителей новорожденных четверняшек

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Власти Подмосковья окажут поддержку семье Михайловых, в которой родились четверо детей, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 26 июля.

«Мы готовим особенный подарок для семьи, это пока сюрприз. Спасибо нашим врачам, которые оказали всю необходимую медицинскую помощь, малыши здоровы, чувствуют себя хорошо», — сказал Воробьев.

Младенцы появились на свет 4 июля в Московском областном перинатальном центре Балашихи. Мама всю беременность наблюдалась в центре, а с 22 недели находилась на сохранении в отделении патологии. Это первый случай рождения четверняшек с 2018 года, говорится на сайте областного правительства.

«У нас перинатальные центры хорошо загружены, мы работаем над тем, чтобы там были проактивные услуги», — отметил Воробьев. Он напомнил, что с сентября всем роженицам будут выдавать подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». А в скором времени оформить все необходимые на ребенка документы можно будет прямо в роддоме, добавил он.

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