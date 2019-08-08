Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии

Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующей властью достиг очень опасной черты, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 8 августа.

Он призвал стороны конфликта к сдержанности. «Мы, конечно, переживаем за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа», — добавил Нарышкин.

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Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего киргизского лидера, обвиненного в коррупции. Во время штурма его резиденции в 20 километрах от столицы его сторонники открыли ответный огонь. В результате один боец спецназа скончался, всего, по последним данным, пострадали 47 человек.

Алмазбек Атамбаев заявил, что ответственность за смерть спецназовца несет нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что действующей власти не нужна правда.

Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, он подозревается в коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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