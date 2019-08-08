Россия прокомментировала события в Киргизии

Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам Захаровой, в российском посольстве в Киргизии «сказали, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения спецоперации, если она продолжится»
«Я думаю, мы дадим еще более глубокую оценку чуть позже», — добавила она. На вопрос о том, обращался ли бывший президент Алмазбек Атамбаев к российской стороне с просьбой о приезде в Россию, Захарова ответила, что не располагает такой информацией.
Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего киргизского лидера, обвиненного в коррупции. Во время штурма его резиденции в 20 километрах от столицы его сторонники открыли ответный огонь.
По последним данным, госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» и «Захват заложников».
Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.