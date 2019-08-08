Россия прокомментировала события в Киргизии

Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Захаровой, в российском посольстве в Киргизии «сказали, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения спецоперации, если она продолжится»

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«Я думаю, мы дадим еще более глубокую оценку чуть позже», — добавила она. На вопрос о том, обращался ли бывший президент Алмазбек Атамбаев к российской стороне с просьбой о приезде в Россию, Захарова ответила, что не располагает такой информацией.

Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего киргизского лидера, обвиненного в коррупции. Во время штурма его резиденции в 20 километрах от столицы его сторонники открыли ответный огонь.

Вся галерея «Пока все дома» Продолжить Спецназ готовится к штурму резиденции селе Кой-Таш под Бишкеком Фото: AKIpress / AP 1 /13

По последним данным, госпитализированы 47 человек, из них 23 — гражданские лица. Один боец спецназа скончался в результате полученных травм. Против сторонников Атамбаева завели уголовные дела по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» и «Захват заложников».

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах. Против него ведется парламентское расследование, результаты которого будут переданы в прокуратуру. В отношении бывшего президента могут возбудить уголовное дело о коррупции, сокрытии доходов и выдаче наградного оружия членам бандитских группировок.

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