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Мадуро накажет «предателей родины» вместо переговоров с ними

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В правительстве Венесуэлы объявили об отказе участвовать в переговорах с оппозицией на Барбадосе, ее сторонников президент страны назвал «предателями родины», сообщает Reuters.

Причиной такого решения стали новые санкции, введенные против Венесуэлы Соединенными Штатами: 6 августа президент США Дональд Трамп подписал ограничительные меры, направленные в том числе на центральный банк страны и нефтяную госкомпанию PDVSA.

Президент Николас Мадуро выступил по телевидению, анонсируя отказ страны участвовать в переговорах. «На этой неделе американский империализм сошел с ума и вонзил кинжал в душу Венесуэлы, а эти (оппозиция) устроили праздник, аплодировали», — цитирует РИА Новости его речь.

Мадуро призвал своих сторонников к «контрнаступлению» на «предателей родины». «Мы (...) воздадим по заслугам тем, кто продает родину, предателям родины. Они хотят битвы? Давайте сражаться, мы готовы», — сказал он.

Еще 3 августа он был настроен иначе: глава государства заявил журналистам, что ради мира, единства и независимости страны готов «спорить хоть с дьяволом».

12 июля лидер Венесуэлы договорился с оппозицией страны о постоянном диалоге. Переговоры начались 9 июля на Барбадосе при участии правительства Норвегии. Стороны должны были обсудить шесть пунктов касательно жизни страны в экономической, политической, культурной и социальной сферах.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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