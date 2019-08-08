Воробьев назвал муниципалитеты с нехваткой детских садов

Строительство детских садов остается приоритетом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам осмотра нового детского сада в поселении Ашукино Пушкинского округа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 8 августа.

Воробьева сопровождал директор Росгвардии Виктор Золотов.

«У нас есть ряд территорий, где не хватает детских садов из-за того, что строились микрорайоны без социальной инфраструктуры. Это в первую очередь Красногорск, Балашиха, Одинцово, Ленинский городской округ», — сказал Воробьев.

Детский сад был построен по федеральной программе, после чего Росгвардия передала учреждение на баланс региона. Учреждение планируют открыть 2 сентября.

В марте сообщалось, что до конца года в регионе построят 23 объекта дошкольного образования, ремонтные работы проведут в 50 детских садах.

