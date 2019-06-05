Власти Подмосковья анонсировали новые ясельные места

Шесть тысяч дополнительных ясельных мест создадут в Подмосковье до конца года, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 июня.

Дополнительные места будут создаваться за счет «стройки, реконструкции, выкупа зданий, капитального ремонта, открытия групп кратковременного пребывания и новых частных садов», рассказала министр.

По ее словам, до конца года в эксплуатацию будут введены 23 объекта дошкольного образования. Всего сегодня в области работают более двух тысяч детских садов, уточнила она.

Ранее Ольга Забралова сообщила об уменьшении очередей в детсады.

В ноябре прошлого года Минмособлимущество согласовало 88 земельных участков для благоустройства существующих и строительства новых детских садов и школ в Подмосковье.