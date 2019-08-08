Правительство захотело сэкономить на себе

Минфин в рамках повышения эффективности государственных органов предлагает сократить численность чиновников и провести ревизию функций министерств, чтобы избежать их дублирования. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект Минфина об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы».

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Минфин еще в марте 2019 года говорил о том, что необходимо сократить каждого десятого федерального чиновника и 15 процентов региональных. Однако за последние годы их численность только росла. Так, в 2017 году она увеличилась на 1,2 процента по сравнению с 2016-м и превысила два миллиона человек. Замминистра финансов Татьяна Нестеренко объясняла необходимость сокращений тем, что нужно вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень.

Кроме того, в Минфине недовольны тем, что из-за дробления полномочий ведомств гибкость системы государственного управления снижается, расходы растут, а число госслужащих множится. В ведомстве полагают, что оптимизировать систему и избежать дублирующих функций министерств позволил бы специальный реестр функций федеральных органов власти.

Повысить эффективность расходов можно за счет закрытых перечней обеспечивающих полномочий. По мнению Минфина, их можно отдать на аутсорсинг или передать некоторые функции специальным учреждениям и ведомствам — например, отдать ведение бюджетного учета и отчетности Федеральному казначейству. Такие меры должны повысить прозрачность системы госуправления и снизить расходы бюджета, считают в Минфине.

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