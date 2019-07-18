МВФ предложил России выйти из тени

Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал политику российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и предложил сократить долю засекреченных расходов в бюджете. Об этом говорится в сообщении организации.

Также в МВФ подчеркнули необходимость «раскрытия обязательств органов государственного управления в рамках государственно-частных партнерств, сокращения доли засекреченных расходов в бюджете и укрепления системы управления государственными предприятиями».

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В фонде указали на важность масштабных структурных реформ для темпов роста. Необходимо уделить внимание созданию более динамичного частного сектора и уменьшению роли государства в экономике. Отдельно в сообщении МВФ отмечено значение повышения конкуренции «путем облегчения выхода компаний на рынок и ухода с него, а также укрепления институциональной структуры, в рамках которой соревнуются фирмы».

Ранее в июле стало известно, что за пять месяцев текущего года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств. Это стало самой крупной программой кредитования за последние пять лет. При этом заемщики, цели кредитов и их ставки не разглашаются. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак назвал это секретной информацией.

Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-21 годов вызывал вопросы у экономистов. По закону о государственной тайне разрешается засекречивать расходы на разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а также на противодействие терроризму. В новом документе засекреченными оказались сферы СМИ, нацполитики и здравоохранении.

В начале 2019-го Федеральная служба охраны (ФСО) призвала засекретить данные о госзакупках. У службы появится право не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках. В ФСО это объяснили необходимостью скрыть информацию от иностранных спецслужб.

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