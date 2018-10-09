МВФ понизил прогноз Украине и поверил в Россию

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,8 процента, следует из октябрьского обзора World Economic Outlook.

Ранее, в июльском обзоре, МВФ ожидал рост ВВП в России в 2019 году в размере 1,5 процента. На 2018 год прогноз остался без изменений — 1,7 процента. В то же время для Украины прогноз на 2018 год подняли на 0,3 процентных пункта — до 3,5 процента, но на 2019 год сократили на 0,6 процентных пункта — до 2,7 процента.

В исследовании отмечается значительный прогресс, который Россия достигла в обеспечении финансовой стабильности, «в том числе за счет закрытия слабых банков, проведения реформ, мер по сокращению зависимости от доллара и увеличению рисков по необеспеченным потребительским и ипотечным займам».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин связал рост ВВП с гендером. По его мнению, если повысить участие женщин в экономике до 61 процента, то Россия войдет в топ-5 стран по уровню ВВП по паритету покупательной способности и обгонит Германию.

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