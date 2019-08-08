Ротшильды помогут российской компании найти миллионы долларов

Московский сервис каршеринга «Делимобиль» намерен привлечь инвестиции в размере не менее 60 миллионов долларов при помощи инвестбанка Rothschild&Co, пишет газета «Коммерсантъ».

Сама компания оценивается в 300 миллионов долларов. В презентации «Делимобиля» для инвесторов утверждается, что Rothschild&Co назначен «единственным финансовым советником» акционеров компании.

Отмечается, что сервис рассматривает продажу неконтролирующей доли новому инвестору, чтобы ускорить развитие бизнеса. По словам источников газеты, одним из претендентов на приобретение доли в «Делимобиле» изначально была Mail.ru Group, однако интернет-гигант в итоге решил инвестировать в YouDrive.

В планах «Делимобиля» на 2019 год — получить выручку в размере 70 миллионов долларов и выйти на безубыточность. В 2018 году выручка составила 23,8 миллиона долларов, валовой убыток — 5,5 миллиона, а убыток от продаж — 15,5 миллиона.

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