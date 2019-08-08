На Ставрополье начали повышать производительность труда на шести предприятиях

Технологии повышения производительности труда начали внедрять на шести предприятиях Ставропольского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого министерства экономического развития.

Первыми стали завод «Атлант» из города Изобильного и фабрика «Шоколенд» Кочубеевского района. Затем к ним присоединились компании «Арнест», «Основа безопасности», «Югроспром» и «Олимпия».

Предполагается, что рост производительности труда на предприятиях — участниках программы превысит пять процентов к концу 2024 года. До этого момента в программу планируется привлечь более 130 крупных и средних предприятий края.

Технологии повышения производительности труда внедряются на предприятиях в рамках профильного нацпроекта. Внедрение таких технологий идет в регионе при поддержке Федерального центра компетенций.

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