Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

В России упали продажи дешевых лекарств, а дорогих препаратов, наоборот, выросли. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет DSM Group. По данным экспертов, аптечные сети оказались неготовы продавать недорогие лекарства, поскольку бонус с их продаж низкий.

Согласно данным газеты, за первое полугодие 2019 года продажи дорогих лекарств выросли почти на восемь процентов, а недорогих — упали: в категории от 150 до 500 рублей — на 3,3 процента, в категории от 50 до 500 рублей — на три процента, в категории до 50 рублей — на 7,1 процента. При этом падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года.

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Фармритейлеры связывает сложившуюся ситуацию с инфляцией — из-за нее незначительно увеличилась стоимость некоторых препаратов, но этого оказалось достаточно, чтобы они перешли в другую категорию с более высокой ценой. Однако отсутствие в аптеках дешевых лекарств также связано с нежеланием производителей выпускать такие препараты на рынок, особенно если они входят в перечень жизненно важных лекарств.

Причина этого заключается в том, что стоимость на них регулируется и не меняется несколько лет, хотя себестоимость производства таких препаратов увеличивается, пояснила исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. В результате продавать их становится невыгодным.

Пока в натуральном выражении доля препаратов в аптеках по цене выше 500 рублей составляет всего 9,1 процента (в денежном — 43 процента всех продаж). Однако в ближайшие годы структура продаж в натуральном выражении также будет меняться в пользу дорогих препаратов, уверен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

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